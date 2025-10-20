Brunico allarme Nitazeni in Italia | c' è già un morto

Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Il decesso della vittima, un uomo di Brunico sui 30 anni, risale a un anno fa, ma la notizia è trapelata solo ora, dopo l'arresto del presunto pusher. In un primo momento - ha spiegato il procuratore di Bolzano Axel Bisignano - non si sospettava una morte per overdose, a causa dell'assenza di siringhe, sigarette o altre tracce di stupefacenti. Per questo motivo si supponeva un decesso per cause naturali, per arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

