Bruce Springsteen sul grande schermo con Liberami dal Nulla evento speciale a Napoli il 23 ottobre

Il 23 ottobre a Napoli un evento speciale in occasione della proiezione del film tratto dal libro 'Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska'. Il Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club, in collaborazione con The Space Cinema, è orgoglioso di presentare un evento unico dedicato ai fan del Boss e agli amanti del grande cinema.

