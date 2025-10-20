Bruce Springsteen ospite da Fazio il Boss parla di Trump
“È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo”. Lo ha dichiarato Bruce Springsteen, ospite della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio sul Nove, parlando dell’attuale situazione negli Stati Uniti e della presidenza di Donald Trump. “Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. Io credo che il nostro cuore sta nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
