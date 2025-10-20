Bruce Springsteen da Fazio a Kimmel è il più grande fan di Jeremy Allen White e di Deliver Me From Nothing tra aneddoti e rivelazioni
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sono stati gli ospiti più attesi della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, dove - seppur in collegamento video e non in studio - hanno parlato con Fabio Fazio di Deliver Me From Nothing, il biopic che racconta una fase molto particolare della carriera e della vita del Boss: la genesi di Nebraska, tra crisi personale e rinascita artistica. Un paio di settimane fa erano comparsi insieme - in presenza questa volta - al Jimmy Kimmel Live!, lo show statunitense della ABC. Guardare Springsteen sorridere affettuoso, mentre prende per mano il suo alter ego e si scusa per essere stato una presenza ingombrante sul set, lo rende ancora più umano o, per gli scettici, un formidabile promotore del film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
