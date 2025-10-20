Bruce Springsteen a Che tempo che fa tra Liberami dal nulla e le parole sulla salute mentale | cosa ci ha detto davvero

Bruce Springsteen è tornato a parlarsi addosso con la franchezza che riconoscete nelle sue canzoni. Ieri sera, domenica 19 ottobre 2025, nell’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa sul NOVE (in streaming su discovery+), il “Boss” ha legato il nuovo film Springsteen: Liberami dal Nulla alla stagione più fragile della propria vita: quella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bruce Springsteen a Che tempo che fa, tra Liberami dal nulla e le parole sulla salute mentale: cosa ci ha detto davvero

News recenti che potrebbero piacerti

“Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte degli Stati del mondo". Così Bruce Springsteen, ospi - facebook.com Vai su Facebook

Bruce Springsteen ospite da Fazio, il Boss parla di Trump - X Vai su X

Bruce Springsteen a Che Tempo Che Fa: “Gli Stati Uniti hanno sempre combattuto per la libertà, ma oggi non si può non avere dei dubbi” - Bruce Springsteen ospite di Fabio Fazio con Jeremy Allen White: il film “Liberami dal Nulla”, la sua visione dell’America di oggi. Lo riporta msn.com

Bruce Springsteen a Che tempo che fa : «Gli Stati Uniti hanno sempre combattuto per la libertà, anche io lo faccio. Il nostro cuore è dalla parte giusta» - Ospite di Fabio Fazio insieme all'attore Jeremy Allen White, The Boss ha parlato non solo del film ispirato alla sua vita ma anche dell'America di oggi ... Secondo vanityfair.it

«Contro l’autocrazia»: che cosa ha detto Bruce Springtseen a ‘Che tempo che fa’ - La deriva autoritaria di Trump, la nascita di ‘Nebraska’, l’interpretazione di Jeremy Allen White in ‘Liberami dal nulla’, la casa che visita in sogno ... Riporta rollingstone.it