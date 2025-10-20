Bruce Springsteen a Che tempo che fa | Liberami dal nulla racconta la lotta per la mia salute mentale

Springsteen ha ricordato un momento chiave della sua esistenza, lodando l'impegno con cui Jeremy Allen White lo ha incarnato nel biopic in uscita il 23 ottobre, presentato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Bruce Springsteen ha parlato di politica, soffermandosi sulla situazione attuale del suo paese, gli USA, sotto la presidenza di Trump, ma ha anche raccontato qualcosa in più del suo lato più intimo, a cui è dedicato il biopic Springsteen: Liberami dal nulla, nei cinema italiani dal 23 ottobre. Il film si concentra su due anni in particolare della vita di Springsteen, quelli legati alla composizione e incisione di Nebraska, album intimista che seguì l'enorme successo del tour the River, con il rocker ormai lanciato nell'olimpo delle star. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Springsteen a Che tempo che fa: "Liberami dal nulla racconta la lotta per la mia salute mentale"

