Brigitte Bardot a casa dopo il breve ricovero | Non risponderà a nessuno

20 ott 2025

(askanews) – Icona numero uno del cinema francese, Brigitte Bardot è stata brevemente ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico, ma è tornata a casa ed è in convalescenza. GUARDA LE FOTO E dio creò les femmes: da Brigitte Bardot a oggi, le attrici francesi più belle di sempre. Brigitte Bardot ricoverata a 91 anni. La salute della 91enne, che vive a Saint-Tropez, nel sud della Francia, era stata oggetto di insistenti voci negli ultimi giorni. L’ex attrice ha trascorso alcuni giorni presso l’ospedale privato Saint-Jean di Toulon «per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico che è andato particolarmente bene», ha dichiarato il suo ufficio. 🔗 Leggi su Amica.it

