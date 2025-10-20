Cambia la guida di Brianza Now: dopo otto anni, il dottor Paolo Fumagalli lascia e affida il timone ad Arianna Lucia Bertuccelli, già sua portavoce e professionista dei servizi e della consulenza. Il comitato apre una fase nuova, tra continuità e innovazione, salutando con gratitudine il percorso compiuto e guardando con fiducia al futuro. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Brianza Now, cambio al vertice: Arianna Lucia Bertuccelli al timone