Bresh | è uscito il video del nuovo singolo Dai che fai

361magazine.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bresh: é online il nuovo video del singolo “Dai che fai” estratto dell’album “Mediterraneo”. È online il video di “DAI CHE FAI”, il nuovo singolo di BRESH da domani in radio, estratto dall’album “MEDITERRANEO”, certificato ORO (FIMINIQ), che dopo il debutto al primo posto della classifica FimiNIQ, è da 13 settimane consecutive in TOP10 degli Album più venduti in Italia. Una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, unita a un testo immediato e incisivo scri ieme a Calcutta e a un giro di chitarra che rimane subito in testa, sono tutti gli elementi che rendono ” CHE FAI” (prodotto da Roy Lenzo) un brano capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore tra i vicoli della sua Genova. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Bresh lancia 'Dai che fai' scritto con Calcutta (ecco il video) - E Mediterraneo ha fatto 13 (settimane consecutive in top-10) - È online il video di “Dai che fai”, il nuovo singolo di Bresh da venerdì 12 settembre in radio, estratto dall’album “Mediterraneo”, certificato Oro (FIMI/NIQ), che dopo il debutto al primo posto della ... Come scrive affaritaliani.it

