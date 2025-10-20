Brembo Solutions e Microsoft Italia | l’intelligenza artificiale entra nel cuore dell’innovazione industriale

La trasformazione digitale dell’industria accelera grazie all’alleanza tra Brembo Solutions e Microsoft Italia, che rafforzano la loro collaborazione strategica con il lancio di Alchemix su Microsoft Marketplace, la piattaforma globale che raccoglie le soluzioni digitali dei partner Microsoft. La tecnologia Alchemix. Alchemix è una tecnologia di nuova generazione basata su intelligenza artificiale generativa e sviluppata su Azure OpenAI Service. Nata per rivoluzionare la ricerca e sviluppo, la piattaforma consente di creare e prevedere formule innovative – che si tratti di materiali, leghe o ingredienti – in pochi minuti, contro i mesi richiesti dai metodi tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brembo Solutions e Microsoft Italia: l’intelligenza artificiale entra nel cuore dell’innovazione industriale

