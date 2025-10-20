Brand journalism festival quando il racconto d' impresa diventa un fatto sociale
Roma, 20 ott. (AdnkronosLabitalia) - Non basta più comunicare: occorre comprendere, connettere e restituire fiducia. E' questa la premessa da cui riparte il Brand journalism festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent Garden di Roma, presentato oggi alla Camera dei Deputati nel corso di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono davvero onorato di aver ospitato alla Camera dei Deputati la presentazione della nuova edizione del Brand Journalism Festival, che si terrà l’11 novembre 2025 presso Talent Garden Roma. Un evento che mette al centro il dialogo tra #giornalismo, #im - X Vai su X
Sono davvero onorato di aver ospitato alla Camera dei Deputati la presentazione della nuova edizione del Brand Journalism Festival, che si terrà l’11 novembre 2025 presso Talent Garden Roma. Un evento che mette al centro il dialogo tra #giornalismo, #im - facebook.com Vai su Facebook
Torna il ‘Brand journalism festival’, l’11 novembre la seconda edizione - È questa la premessa da cui riparte il Brand Journalism Festival 2025, in programma l’ 11 novembre al Talent Gard ... Da dire.it
Brand journalism festival, quando il racconto d’impresa diventa un fatto sociale - E’ questa la premessa da cui riparte il Brand journalism festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent Garden di R ... Da padovanews.it
Comunicazione: raccontare la salute e il brand oltre la partigianeria - In cerca di una nuova comunicazione: l'edizione 2025 del Brand Journalism Festival e il nuovo Health Journalism Forum. Secondo fortuneita.com