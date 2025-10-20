Brambilla Nipro | Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in nefrologia
(Adnkronos) – "Portare medici specializzandi ad effettuare delle prove pratiche, chiudendo il gap, presente oggi, tra la teoria e la pratica". Così Maurizio Brambilla, country manager di Nipro Medical Italy, presenta il Simulation Academy, "un progetto che nasce in collaborazione tra la Società italiana di nefrologia, le scuole di specialità e Nipro Medical Italy", in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
