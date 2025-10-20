Braga Pd | Meloni deve chiarire le parole di Trump sulla rottura con l’UE

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia pronta a trattare da sola con gli Stati Uniti? La nota di Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. ROMA, 20 ottobre 2025. Secondo quanto riportato, l’Italia potrebbe negoziare direttamente con gli Stati Uniti i dazi sulla pasta. Allo stesso tempo, emergono dubbi su un possibile ridimensionamento del supporto italiano all’Ucraina. Le dichiarazioni del presidente Trump sembrano non lasciare spazio a interpretazioni, suscitando preoccupazione nell’opposizione. La richiesta di chiarimento a Meloni. Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, sottolinea che Meloni non può ignorare le parole di Trump. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Braga (Pd): Meloni deve chiarire le parole di Trump sulla rottura con l’UE

