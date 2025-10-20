Brad Pitt ha scelto un altro orologio vintage da collezionare e rendere famoso

Ricordi quando Brad Pitt ha mandato in visibilio gli appassionati di orologeria indossando il leggendario Vacheron Constantin 222 in acciaio, durante il torneo di Wimbledon? O quando ha fatto il suo ingresso al Gran Premio d’Ungheria per le riprese di F1 - Il film, sfoggiando al polso un enigmatico IWC Ingenieur? Che lo si voglia ricordare per Snatch - Lo strappo, Bastardi senza gloria o Ocean’s Eleven, poco importa: in entrambi i casi, la sua scelta di orologi ha lasciato il segno. Non tanto per il fascino dell’attore, quanto per l’imprevedibilità dei suoi gusti. Pitt non indossa ciò che viene considerato “cool”, ma cosa lo appassiona davvero. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Brad Pitt ha scelto un altro orologio vintage da collezionare e rendere famoso

