Grave incidente sul lavoro lunedì mattina, 20 ottobre, a Comun Nuovo. Intorno alle 11,40 un operaio di 41 anni è rimasto ferito a un braccio restando incastrato negli ingranaggi di un macchinario. Le sue condizioni sono parse subito gravi e i soccorsi sono arrivati nello stabilimento delle Fonderie Pilenga di via Spirano in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, per poi trasportarlo d’urgenza con un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’uomo, soccorso in codice rosso, ha riportato un trauma da schiacciamento arto superiore. Sul posto per i rilievi carabinieri e funzionari dell’Ats Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Braccio schiacciato in un macchinario, grave 41enne