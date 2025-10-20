Braccio schiacciato in un macchinario | grave 41enne a Comun Nuovo
L’INFORTUNIO. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di lunedì 20 ottobre nelle Fonderie Pilenga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Braccio schiacciato dal rullo compressore, grave infortunio sul lavoro https://ift.tt/UtcvPju https://ift.tt/XdM0KOe - X Vai su X
Circola un video in cui un bambino palestinese, portato in braccio da un adulto sui roller per le strade distrutte di Gaza, sventola la bandiera italiana accanto a quella della Palestina. Le immagini vengono scaricate e pubblicate sui profili social del ministro deg - facebook.com Vai su Facebook
Braccio schiacciato in un macchinario: grave 41enne a Comun Nuovo - Un operaio di 41 anni è si è ferito a un braccio rimanendo incastrato negli ingranaggi di un macchinario ... ecodibergamo.it scrive
Braccio schiacciato in un macchinario, grave 41enne - Intorno alle 11,40 un operaio di 41 anni è rimasto ferito a un braccio restando incastrato negli ingranaggi di un macchinario. Scrive bergamonews.it
Infortunio Comun Nuovo: grave operaio, braccio schiacciato dal macchinario - Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi alle Fonderie Pilenga di via Spirano a Comun Nuovo. Segnala bergamo.corriere.it