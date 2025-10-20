Bottoni grandi curiosità per piccoli dettagli di stile

Protagonisti delle ultime sfilate, i bottoni sono tornati di gran moda, perdendo la loro originaria funzione. Più decorativi che pratici, hanno fatto un giro immenso e sono tornati là dove erano partiti: nell'Età del Bronzo in Cina, dove i primi furono realizzati in osso, infatti, erano usati come ornamenti. Pronti a conoscere altre appetitose curiosità su di loro?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

