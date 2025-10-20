Bottega del Coltello racconta l’innovazione bergamasca tra prodotti artigianali ed e-commerce

Nel cuore di via Pitentino a Bergamo, quella di Bottega del Coltello è una storia che parte dal banco di affilatura, un servizio ad oggi dismesso e arriva al digitale. Fondata nel 1962, la bottega di famiglia è diventata un riferimento per professionisti, appassionati, collezionisti di qualità e consulenza su misura. Dopo il restyling del negozio nel 2021, gli spazi espositivi sono stati ripensati per valorizzare materiali, ergonomia e design, senza perdere l’anima artigiana che l’ha resa celebre. La svolta è arrivata con l’ e-commerce: già nel 2000 il catalogo è stato messo online per dare visibilità a migliaia di articoli che in negozio non potevano trovare posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

