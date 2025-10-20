Bosz su Beukema | Lo conosco ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles

Dopo la sconfitta contro il Torino di Baroni, il Napoli si appresta a giocare in Champions domani sera contro il Psv. L’allenatore della formazione olandese,  Peter Bosz, nella conferenza stampa di vigilia del match ha parlato anche di Sam Beukema: « Conosco Beukema, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles!. Dopo è andato all’AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli». Leggi anche:  Il mercato del Napoli è stato un grande flop da 200 milioni? Si salvano solo De Bruyne e Hojlund Com’è stato lavorare con Lang? «Se non lo conosci, hai un’immagine un po’ stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

