Bosz | Invidio la capacità di Conte di adattare il gioco a difesa a cinque a tre o a quattro

Alla vigilia della sfida tra Psv e Napoli, l’allenatore del Psv, Bosz, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Al Philips Stadium di Eindhoven, il Napoli disputerà la terza partita di Champions League della stagione. Di seguito le sue parole. «Ho visto il Napoli giocare contro il Manchester City; Conte ha messo in atto una grande strategia in quella partita» — ha detto l’allenatore olandese. Le parole di Bosz. Ecco le dichiarazioni di Bosz alle domande dei giornalisti. Col Napoli per i tre punti? «La volontà di vincere deve esserci sempre da parte nostra, sia che si tratti del Napoli che della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bosz: «Invidio la capacità di Conte di adattare il gioco a difesa a cinque, a tre o a quattro»

