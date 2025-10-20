Bosz | Domani col Napoli servirà una mentalità importante
Le parole dell’allenatore del PSV alla vigilia del match contro il Napoli. Peter Bosz, allenatore del PSV, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Altre letture consigliate
$PSV, $Bosz presenta la sfida contro il Napoli: “Domani per la vittoria. Su Dest…” direttacalciomercato.com/psv-bosz-prese… - X Vai su X
Domani il Psg scenderà in campo a Barcellona con delle maglie speciali, con il logo della fondazione dedicata a Xana, la figlia di Luis Enrique prematuramente scomparsa. Le divise finiranno poi all'asta e il ricavato verrà devoluto proprio alla fondazione. - facebook.com Vai su Facebook
Bosz: «Invidio la capacità di Conte di adattare il gioco a difesa a cinque, a tre o a quattro» - Napoli: analizza squadra, avversario, Lang e la preparazione alla Champions League. Da ilnapolista.it
Bosz, all. PSV: “Neres, grande giocatore; Lang è un attaccante…” - Vigilia Champions League in Olanda in vista del match del PSV contro il Napoli. Si legge su ilnapolionline.com
Psv, Bosz: "Col Napoli per vincere!". Dest: "Non so perché Lang non giochi" - Martedì altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella ... Come scrive tuttonapoli.net