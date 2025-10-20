Bosz | Domani col Napoli servirà una mentalità importante

Forzazzurri.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’allenatore del PSV alla vigilia del match contro il Napoli. Peter Bosz, allenatore del PSV, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

bosz domani napoli servir224Bosz: «Invidio la capacità di Conte di adattare il gioco a difesa a cinque, a tre o a quattro» - Napoli: analizza squadra, avversario, Lang e la preparazione alla Champions League. Da ilnapolista.it

bosz domani napoli servir224Bosz, all. PSV: “Neres, grande giocatore; Lang è un attaccante…” - Vigilia Champions League in Olanda in vista del match del PSV contro il Napoli. Si legge su ilnapolionline.com

bosz domani napoli servir224Psv, Bosz: "Col Napoli per vincere!". Dest: "Non so perché Lang non giochi" -  Martedì altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Bosz Domani Napoli Servir224