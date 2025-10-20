Borghi | Sull’Inter ci sono fatti visibili ecco i meriti di Chivu Bonny è un simbolo vi spiego

Inter News 24 Le parole di Stefano Borghi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefano Borghi ha parlato del momento dell’ Inter nel suo editoriale su Sky Sport. IL MOMENTO DELL’INTER – L’Inter che si vede in campo è una squadra lucida, convinta, che sa quello che vuole e quel che deve fare. Che ha saputo resettare dopo il finale da incubo della scorsa stagione. Che ha valori alti, e che ha capito subito come sfruttarli. I meriti dell’allenatore sono evidenti ed enormi. IL LAVORO DI CHIVU – È stato bravissimo. Non ha stravolto ma ha riattivato e integrato, si è reso immediatamente credibile prima al gruppo (cosa più importante) e poi all’esterno (cosa altrettanto importante) e ha mostrato di essere pronto per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

