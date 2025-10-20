Boots il Pentagono critica la serie e ora l' amministrazione Trump se la prende anche con Netflix

L'autorità militare statunitense ha bollato come “propaganda woke” il racconto di formazione ambientato nel mondo dei marine. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Boots, il Pentagono critica la serie e ora l'amministrazione Trump se la prende anche con Netflix

