Bonus scuola 2025-2026 | quando si presenta la domanda di contributo per i giornali

Arriva il bonus scuola 2025-2026 che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di giornali e abbonamenti a riviste durante l’anno scolastico. Il bando rientra nelle erogazioni previste dal comma 389, dell’articolo 1, della legge 160 del 27 dicembre 2019 e relative modifiche operate dal comma 320, dell’articolo 1, della legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024). Nel dettaglio, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, possono ricevere il bonus scuola se acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche nel formato digitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus scuola 2025-2026: quando si presenta la domanda di contributo per i giornali

