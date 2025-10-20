Stando a quanto confermato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire da lunedì 20 ottobre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le richieste di accesso al bonus patente. Il contributo, il cui tetto massimo è fissato a 2.500 euro, coprirà l'80% dei costi necessari per ottenere patenti C e D e sarà distribuito ai beneficiari sotto forma di voucher digitale Requisiti. Potranno accedere all'incentivo solo individui di età compresa tra 18 e 35 anni già titolari di una patente di guida B che non abbiano beneficiato in precedenza del medesimo bonus; nel caso in cui l'istanza venga presentata entro il compimento del 35esimo anno di età, tale possibilità sarà concessa anche ai 36enni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus patente, requisiti e procedura: cosa c'è da sapere