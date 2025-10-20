Bonus patente fino a 2500 euro click day oggi 20 ottobre | chi può ottenerlo senza limiti Isee e come fare domanda

Lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 12 è partito il click day per il bonus patente. Il valore: fino a 2.500 euro per ogni beneficiario. L’incentivo è rivolto alle persone tra i 18 e i 35 anni che vogliano prendere la patente C (C, CE, C1, C1E) o la patente D (D, DE, D1, D1E) per il trasporto di merci o di persone, oltre alla Carta di qualificazione del conducente (CQC). Non ci sono requisiti di reddito o Isee. Il bonus copre l'80% della spesa, fino a un massimo di 2.500 euro. Si dovrà fare domanda sulla piattaforma online dedicata, gestita dal ministero dei Trasporti. Il bonus sarà erogato in ordine cronologico;: viene “premiato” chi fa prima la domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

