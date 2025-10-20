Bonus Patente | al via il click day per ottenere fino a 2.500 euro
Al via il click day per il Bonus Patente. Fino a 2500 euro per i giovani, da 18 a 35 anni, che vogliono prendere la patente per il trasporto merci o di persone. Il contributo è un voucher digitale, da usare nelle autoscuole accreditate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C’è tempo fino a esaurimento dei fondi, quindi la velocità nel presentare la domanda conta. E c’è anche una novità, tra i requisiti. Cos’è il Bonus Patente Autotrasporto e quanto vale. Il Bonus Patente è un incentivo economico introdotto per rendere più accessibile l’ottenimento delle patenti professionali necessarie per guidare mezzi pesanti o autobus, coprendo gran parte delle spese di iscrizione e formazione. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da oggi parte il Bonus patente fino a 2500 euro - facebook.com Vai su Facebook
Bonus patente 2025, al via il click day: contributi fino a 2.500 euro, ecco come ottenerli #patente #bonus #20ottobre - X Vai su X
Bonus Patente: al via il click day per ottenere fino a 2.500 euro - Parte la corsa al voucher per i giovani tra 18 e 35 anni che vogliono diventare autisti di mezzi pesanti o autobus. Scrive panorama.it
Bonus patente 2025, al via il click day: contributi fino a 2.500 euro, ecco come ottenerli - 500 euro per giovani tra 18 e 35 anni che vogliono diventare autisti professionisti. Come scrive msn.com
Bonus patente 2025, al via il click day: a chi è destinato, a quanto ammonta e come fare domanda - 500 euro destinato ai giovani che vogliono conseguire patenti professionali. Lo riporta today.it