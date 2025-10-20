Bonus Patente | al via il click day per ottenere fino a 2.500 euro

Al via il click day per il Bonus Patente. Fino a 2500 euro per i giovani, da 18 a 35 anni, che vogliono prendere la patente per il trasporto merci o di persone. Il contributo è un voucher digitale, da usare nelle autoscuole accreditate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C’è tempo fino a esaurimento dei fondi, quindi la velocità nel presentare la domanda conta. E c’è anche una novità, tra i requisiti. Cos’è il Bonus Patente Autotrasporto e quanto vale. Il Bonus Patente è un incentivo economico introdotto per rendere più accessibile l’ottenimento delle patenti professionali necessarie per guidare mezzi pesanti o autobus, coprendo gran parte delle spese di iscrizione e formazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

