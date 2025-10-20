Bonus patente 2025 | da oggi 20 ottobre il click day per le domande Chi può chiederlo
Dal 20 ottobre partono le domande per il Bonus patente 202 5 per i mezzi pesanti. La piattaforma online per l’invio resta attiva fino al 2026 oppure fino a esaurimento fondi. Appena le risorse termineranno tutto si chiuderà. Le risorse al momento ci sono ancora. Come precisato sulla piattaforma ufficiale infatti, anche per l’anno 2025 ci sono i fondi. Il posto sul treno è riservato a chi arriva prima in sostanza. Non è un contributo per tutte le tipologie di patente, ma solo per chi vuole conseguire la licenza di guida per mezzi pesanti, quindi per le patenti di guida professionali e le relative abilitazioni. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
