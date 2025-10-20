Oggi lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 12, è scattato il click day per il Bonus Patente Autotrasporto, l’incentivo promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato ai giovani che intendono conseguire patenti professionali per lavorare nel settore dell’autotrasporto. Con uno stanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro, questa nuova fase della misura cerca di affrontare il problema, che affligge il comparto logistico italiano, della cronica carenza di conducenti professionali. Cos’è il Bonus Patente e a chi è destinato. Il Bonus Patente Autotrasporto è un contributo economico istituito nell’ambito del “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, introdotto dall’articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bonus Patente 2025, click day oggi 20 ottobre: come fare domanda, requisiti, importi