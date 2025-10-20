bonus mamme lavoratrici esonero dei contributi per chi assume

Arriva il bonus mamme lavoratrici in Manovra: niente contributi per chi assume. La misura dell’esonero per i datori di lavoro è prevista nella bozza del testo della legge di Bilancio appena varata dal governo, ormai pronta ad affrontare il percorso parlamentare per la sua approvazione. Una misura che almeno nel titolo era presente anche nella Manovra dell’anno scorso, ed è cambiata poi con il decreto Economia. Misure per la famiglia. Decontribuzione per l’assunzione delle donne con almeno tre figli minorenni, priorità ai genitori nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, rafforzamento dei congedi parentali e di malattia, possibilità di contratti di sostituzione maternità più lunghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

