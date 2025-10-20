Bonny occhi su di lui all’Olimpico dalla tribuna | chi lo ha seguito e perché

L’impatto di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’ Inter è stato devastante. L’attaccante francese, arrivato in estate dal Parma, ha già conquistato tifosi e addetti ai lavori grazie a prestazioni di grande qualità e continuità. In sole sei apparizioni ufficiali con i nerazzurri, il classe 2003 ha messo a referto 3 gol e 3 assist, mostrando un mix di potenza, tecnica e intelligenza tattica che lo rende uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il suo rendimento non è passato inosservato neppure oltre le Alpi. Come riportato da Tuttosport, Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale Francese, ha inviato uno dei suoi osservatori a Roma in occasione della sfida tra Roma e Inter per visionare da vicino la crescita del giovane centravanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it