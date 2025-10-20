Bonny Inter possibile l’attacco inedito contro l’Union SG | cosa filtra sulle scelte di Chivu

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Con la trasferta in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise in vista, Cristian Chivu dovrà decidere chi affiancare a Lautaro Martinez nell’attacco dell’ Inter. Dopo il suo gol decisivo contro la Roma all’Olimpico, Ange-Yoan Bonny ha dimostrato di essere una delle scelte più credibili per il ruolo, come riportato da Sky Sport. La prestazione da titolare del giovane francese ha lasciato una forte impressione, e potrebbe essere schierato di nuovo dal primo minuto in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, possibile l’attacco inedito contro l’Union SG: cosa filtra sulle scelte di Chivu

