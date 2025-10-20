Bonny Inter Ausilio e la scelta giusta presa più di un anno fa | ora il ds si gode i frutti! L’indiscrezione

Inter News 24 sul colpo chiuso in estate dal Parma. Piero Ausilio, direttore sportivo del club meneghino, ha tutte le ragioni per sorridere. L’Inter, in piena corsa per il vertice, sta raccogliendo i frutti di una scelta di calciomercato coraggiosa e lungimirante: l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, il giovane e possente attaccante francese prelevato dal Parma. Come rivela Tuttosport, l’intuizione del dirigente nerazzurro era stata chiara sin dallo scorso inverno, quando aveva individuato nel classe 2003 l’elemento perfetto per ricoprire il ruolo di alternativa di Marcus Thuram, l’altra punta di diamante dell’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Ausilio e la scelta giusta presa più di un anno fa: ora il ds si gode i frutti! L’indiscrezione

