Bonny dopo l’Inter vuole prendersi anche la nazionale francese! Emissari di Deschamps all’Olimpico | La sensazione è che…

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny, dopo l’Inter vuole prendersi anche la nazionale francese! Emissari del ct Deschamps mandati allOlimpico per visionarlo. La crescita e l’impatto di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter non sono passati inosservati, e l’eco delle sue prestazioni ha ormai superato i confini italiani, arrivando fino in Francia. Il goal decisivo che la punta centrale, forte fisicamente e dotata di ottima tecnica, ha messo a segno all’Olimpico contro la Roma ha avuto un testimone d’eccezione: un osservatore della Nazionale transalpina, inviato direttamente dal commissario tecnico Didier Deschamps. 🔗 Leggi su Internews24.com

