Bonny dopo l’Inter vuole prendersi anche la nazionale francese! Emissari di Deschamps all’Olimpico | La sensazione è che…
Inter News 24 Bonny, dopo l’Inter vuole prendersi anche la nazionale francese! Emissari del ct Deschamps mandati all’Olimpico per visionarlo. La crescita e l’impatto di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter non sono passati inosservati, e l’eco delle sue prestazioni ha ormai superato i confini italiani, arrivando fino in Francia. Il goal decisivo che la punta centrale, forte fisicamente e dotata di ottima tecnica, ha messo a segno all’Olimpico contro la Roma ha avuto un testimone d’eccezione: un osservatore della Nazionale transalpina, inviato direttamente dal commissario tecnico Didier Deschamps. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ci hanno raccontato per settimane che non era fallo su Bonny. Dopo Milan-Fiorentina abbiamo capito che evidentemente non è così. Curiosi di sentire Rocchi! - facebook.com Vai su Facebook
All'Inter basta il gol di #Bonny dopo sei minuti, naturalmente in verticale, nuova specialità della casa. Dicono che quando fa i cruciverba, #Chivu non consideri neppure le definizioni orizzontali GDS - X Vai su X
Bonny è l’uomo del momento, c’è già chi vuole dall’Inter: “Erano all’Olimpico per seguirlo” - L’attaccante, decisivo nell’ultima partita contro la Roma, si sta rivelando un vero e proprio uomo in più per Cristian Chivu, alla pres ... Secondo spaziointer.it