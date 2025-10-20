Bombe carta pietre e petardi lanciati dai tifosi dell’Andria contro donne e bambini a Fasano Il sindaco | Poteva essere un’altra Rieti

Non solo a Rieti, dove a rimetterci la vita è stato l’autista accompagnare Raffaele Marianella dopo esser stato colpito da una pietra: anche a Fasano, poche ore prima, si erano verificati atti vandalici di un gruppo di tifosi verso i sostenitori avversari. Non parliamo di basket, ma di calcio. Nello specifico durante il big match tra Fasano e Fidelis Andria, nel girone H di Serie D. Match di cartello, visto che le squadre si trovavano al primo e al secondo posto in classifica. Una partita emozionante in campo (per la cronaca terminata 2-1 in favore del Fasano), da dimenticare invece fuori, quando “al posto di defluire verso i propri mezzi – si legge nella nota del Fasano – gli stessi sostenitori ospiti hanno perpetrato un fitto lancio di sassi (reperiti all’esterno dello stadio “Vito Curlo”) per poi proseguire con petardi e bombe carta che, lanciati all’interno dello stadio, hanno creato gravi pericoli a donne e bambini in primis”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bombe carta, pietre e petardi lanciati dai tifosi dell’Andria contro donne e bambini a Fasano. Il sindaco: “Poteva essere un’altra Rieti”

