Bolzano per il primo morto per overdose di nitazeni c' è un arresto

Operazione anti-droga dei carabinieri dopo un anno di indagini partite dal il decesso di un 28enne di Brunico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bolzano, per il primo morto per overdose di nitazeni c'è un arresto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il primo amore non si scorda mai! Ieri sera a Bolzano è ripartito il tour di #7sposeper7fratelli - facebook.com Vai su Facebook

Esselunga apre a Bolzano E' il primo supermercato del Gruppo in Trentino Alto Adige. Focus sul reparto di frutta e verdura sfusa e confezionata #retail #gdo #nuoveaperture @TuttoEsselunga @raffaelaqu - X Vai su X

Primo morto per overdose di nitazeni: cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl - Leggi su Sky TG24 l'articolo Primo morto per overdose di nitazeni: cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl ... Lo riporta tg24.sky.it

Nitazeni, primo morto per overdose in Italia: arrestato un trentenne a Brunico - Il procuratore di Bolzano lancia l’allarme: "È una bomba, molto più potente del Fentanyl". Da msn.com

Primo morto per overdose di nitazeni, un arresto a Brunico - Brunico – Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in ... Riporta lavocedelnordest.eu