Bolzano arrestato pusher del primo morto italiano per nitazeni

Ilfogliettone.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trentenne altoatesino è finito in manette per aver ceduto la sostanza che ha ucciso un coetaneo: si tratta del primo decesso in Italia riconducibile ai nitazeni, oppioidi sintetici che superano in potenza persino il famigerato fentanyl. La tragedia si è consumata nel settembre 2024 a Brunico, ma solo ora emerge in tutta la sua gravità, dopo un’indagine complessa che ha coinvolto i carabinieri locali, la procura di Bolzano e il Ris di Roma. La vittima, un uomo di circa trent’anni originario di Brunico, è stata rinvenuta priva di vita all’interno di un’azienda il 10 settembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

bolzano arrestato pusher del primo morto italiano per nitazeni

© Ilfogliettone.it - Bolzano, arrestato pusher del primo morto italiano per nitazeni

Approfondisci con queste news

bolzano arrestato pusher primoUtilizzo dati e privacy - A Brunico (Bolzano) a un anno dal primo morto per nitazeni, potenti oppioidi sintetici, più del Fentanyl, arrestato un pusher. Da msn.com

bolzano arrestato pusher primoPrimo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Il procuratore: 'Più potente del Fentanyl' - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Scrive ansa.it

bolzano arrestato pusher primoUn arresto per il primo morto di overdose di nitazeni, cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl - Un trentenne è stato arrestato per il primo morto in Italia per overdose di nitazeni, un oppioide sintetico "molto più potente del Fentanyl" ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bolzano Arrestato Pusher Primo