Bolzano arrestato pusher del primo morto italiano per nitazeni

Un trentenne altoatesino è finito in manette per aver ceduto la sostanza che ha ucciso un coetaneo: si tratta del primo decesso in Italia riconducibile ai nitazeni, oppioidi sintetici che superano in potenza persino il famigerato fentanyl. La tragedia si è consumata nel settembre 2024 a Brunico, ma solo ora emerge in tutta la sua gravità, dopo un’indagine complessa che ha coinvolto i carabinieri locali, la procura di Bolzano e il Ris di Roma. La vittima, un uomo di circa trent’anni originario di Brunico, è stata rinvenuta priva di vita all’interno di un’azienda il 10 settembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Bolzano, arrestato pusher del primo morto italiano per nitazeni

