Dal centro alla periferia, dal ponte Pontelungo alle tangenziali, fino alle linee del tram in costruzione. La città affronta un periodo intenso di lavori pubblici e manutenzioni, tra chiusure, restringimenti e percorsi alternativi per automobilisti, ciclisti e pedoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna tra cantieri e deviazioni: tutti i lavori della settimana dal 20 ottobre 2025