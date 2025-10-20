Bologna si sveglia tardi Cremona fa l' impresa e Brescia resta sola in vetta

Un parziale di 28-0 lancia la Vanoli, la Virtus risale fino al -9 ma due triple di Durham chiudono i conti. I bianconeri in regular season non perdevano in casa da marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna si sveglia tardi, Cremona fa l'impresa e Brescia resta sola in vetta

