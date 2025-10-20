Bologna passo da Champions Holm e magia di Orso | Cagliari ko Primo colpo esterno e quinto posto

C’è un filo rossoblù che continua a legare assieme passato e presente, ricordi e sogni. Come nel maggio di Roma, con il Bologna dei nipoti a piangere la felicità dei nonni, così ieri nel due a zero di Cagliari. In quel sinistro straripante di Orsolini pare di rivedere la ’castagna’ di Pivatelli, scomparso venerdì e ricordato ieri con il lutto al braccio. Un film già visto, con la lacrimuccia facile. Da un capocannoniere di ieri (29 reti, correva la stagione 1955-56) al capocannoniere di oggi: perché con quello ai sardi, Orso conta una mano di gol e si siede sul trono. Ecco, è come se quel pallone che al 35’ della ripresa chiude la partita dell’Unipol Domus fosse arrivato direttamente dal passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, passo da Champions. Holm e magia di Orso: Cagliari ko. Primo colpo esterno e quinto posto

