Effetto Ecuosacco, vola la raccolta differenziataFinale col botto in coppa del Mondo a Westmont: Douglass e McKeown ...MotoGP, promossi e bocciati GP Australia 2025. Bezzecchi e Fernandez ...La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità ...Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuolaCantieri 5.0: la tradizione si evolve grazie ad Ai e robotTransizione energetica: un’alleanza al servizio delle aziendeAziende sostenibili e circolarità per il futuro del pianetaMercato bio in crescita:: "Solo nella gdo vale 4 miliardi"Transizione green: "ma mancano esperti"Dehors in centro . Il sindaco: "Movida sì ma con equilibrio e grande ...Corto circuito nella casa disabitata. Quattro ore per domare le fiammeUn incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato ...“Missione anti-bufala”: l’app di Repubblica nelle scuole è un vero ...Più Europa, più concorrenza: un’agenda per il mercato bancario. Il ...Trump si è rimesso ad alzare la voce con ZelenskySmascherare la truffa dell’umanitarismo politico in medio oriente"Il wokismo è pericoloso. Non ha basi sociali ma divide buoni e ...Quel canale diretto e la spinta col tweet: "Accordo Italia-Usa anche ...Bottoni, grandi curiosità per piccoli dettagli di stileFinalmente l'NBA arriva su Amazon Prime Video (anche gratis)Calciomercato.com – Milan, Leao: "Modric vuole aiutarmi. L'abbraccio ...Ultim’ora Pio Esposito, annuncio ufficiale: Inter spiazzataTanti auguri Claudio Ranieri, il video della sua più grande impresaEp.692 – Furto al Louvre a Parigi, rubati i gioielli di Napoleone – ...Pagamento Assegno Unico a ottobre 2025, date accredito Inps: aumenti ...Btp Valore 2025, al via oggi l’emissione: tassi di rendimento, ...Un fine ottobre mai visto in Italia, temperature altissime: così si ...Pioggia di richieste per gli orti: "Il regolamento sarà condiviso"Morti sul lavoro. Una targa all’ex Bassetti“Dopo di noi“. Tra musica e solidarietàIl sottopasso ferroviario di via Milano. Prima i binari poi ripartirà ...Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 20 ottobre: intensità per lo ...Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi AvatiNadia, massacrata dall’ex. Udi: "Femminicidio efferato. L’ha lasciata ...Spariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletaniFarinelli (Pd): "Più investimenti su arte e cultura"Ecco il nuovo skatepark: "Porteremo in città i campionati italiani"Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestatiAddio a Angelo Zini, ex istruttore: "Un grande appassionato di motori""Vorremmo assumere almeno due lavoratori"Alcol, raffica di soccorsi. Tredicenne trovato svenutoVa’ pensiero con Nabucco E tutti i colori di CorelliGommone senza timoniere irrompe nella regata di velaPaolo Casarin: "Per l’Eni girai il mondo. Il Var? Non sempre capisce"Rieti, assalto degli ultras della Sebastiani al pullman del Pistoia ...Il boom delle cripto in Russia, ovvero: la guerra (finanziaria) ...Ambasciatori scomparsi e ambasciate bloccate, prosegue la guerra ...Perù: tra petrolio e litio, la doppia via energetica in piena crisi ...I nuovi tabù progressistiKafka, Dickinson, Gauguin, Wilde. Cime incompreseIl gladiatore adesso sogna il ColosseoRe Carlo, con Camilla spezza una tradizione dopo 500 anniChe Tempo Che Fa, le pagelle del 19 ottobre: Littizzetto e la ...Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, ...GialappaShow TV8, Sky e NOW: Mago Forest guida nuova stagione con ...Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in ...Atari celebra i 45 anni di Intellivision con la nuova Intellivision ...Ghost of Yotei si aggiorna alla versione 1.010: risolti crash, bug ...PS5 PRO CFI-7121: tutte le novità nascoste del nuovo modello SonyI Niners spengono i Falcons durante il football della domenica seraFormazioni Premier League 8a giornata 2025/2026Formazioni Liga 9a giornata 2025/2026Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025: “Insegnami il rispetto”Proteggere i giovani dal web. Telefoni e computer sorvegliati. Arriva ...Weekend nero sulle strade. Ciclista cade e batte la testa. Ricoverato ...Un tuffo speciale nell’inclusione. Con strumentazioni antibarriereLa danza cieca di Sieni "per ascoltare l’aria"Il Bonus sport. Cento euro per ogni figlioLa Cart entra in Itelyum: ora il nuovo polo di gestione rifiutiCome cambia l’export italiano: le nuove strategie anti-dazi UsaIl Papa proclama sette nuovi santi: "Figure autentiche, non sono eroi"Search fund in Italia: il modello innovativo per le PMIFinanza & RisparmioQuando lo “scrollone“ fa bene ai mercatiDopo “Succession“. Brian Cox debutta alla regiaLa pista del raid su commissione: "Ma non credo a mandanti politici"Assistenza e cura: i bisogni sociali ed economici dei caregiverTutti a scuola di sicurezza. Anche il datore di lavoroOmicidio a Istanbul. La mamma di Mattia:: "La sua vita diventerà un ...La carica dei 18mila. Un fiume di penne nere invade tutta la città"I giovani non vogliono mettersi in gioco"Giochi, scacchi e ’silent book party’. Autunno di iniziative in ...Ottomila per il tartufo. Dovadola presa d’assalto. Roncuzzi sbanca ...Il sindacato risponde all’Ast. Usb: "I numeri non mentono. Organici ...Ruspe cancellano il Golf Club: "Grande perdita"Giallo all’alba in centro. Donna a terra senza vita"La Dieci di Ancona" ricordando Lorenzo’Artebambini’, la casa della fantasia. A Bazzano uno spazio per creareQuel bambinone di FalstaffOasis, all'asta chitarre, testi e cimeliARC Raiders: Guida completa alla vendita e al riciclo degli oggettiIl progetto On The Road si fa largo. Il format per la sicurezza ...Piscina comunale, svolta green. L’investimento è di 650mila euroTragico incendio in casa. Nell’alloggio indipendente anziana muore ...Battaglia sull’hub dei bus. Il Tar per ora ferma tuttoL’alleanza tra San Donato e Bollate: "Amministrazioni più efficienti""Un sistema Pavia?. Sono rimaste solo le ossa da spolpare"Pusher si barrica nella villetta. Scoperto il bazar dello spaccioLIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita ...Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e ...LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la ...È tornata una stella. Lady Gaga rosso shocking. All’inferno e in ...A 19 anni pestata dall’ex. La polizia: "Siamo qui". Ma l’arrestato ...L’innovativo tessuto antitaglio per gli sport estremiDal ponte al bar: 150 assunzioni per lavorare a bordo delle naviMutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienzaRandstad cerca 5.000 lavoratoriFisso batte variabile ma c’è interesseConduttori per i gruppi di camminoLa scienza conquista la città. Successo del festival FermhamenteL’emergenza Aziende senza manodoperaMedico lascia dopo 2 mesi. San Bernardino scopertaÈ già Natale nell’aria. Aperto il bando per gestire eventi e ...Un nuovo gattile a Fossoli. Undici oasi per mamme e cuccioli. ...La crisi di Conerobus: "A scuola sempre in ritardo. I ragazzi sono ...Sanitari aggrediti al pronto soccorsoAppennino reggiano in prima linea. Enrico Ferretti: "Io, ...Visite preventive per i tumori testa-collo. Primato ...Ritratto di una matriarcaL’inflazione linguistica intorno alla parola "genocidio"Pronostico Kairat Almaty-Pafos: le statistiche ci dicono come finisceGuerra sull’hangar delle barche. Marola al Tar contro il ComunePatrimoni extra large e totale riservatezza: a Torino i super ricchi ...Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di lunedì 20 ottobre 2025LIVE Civitanova-Grottazzolina, Superlega volley 2026 in DIRETTA: ...Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026: tutti gli eventi da ...LIVE Milano-Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la ...F1, GP Messico 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le ...Il futuro del Palio del Golfo. Caccia alla nuova affiliazione . Le ...Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streamingBuon onomastico Irene, oggi 20 ottobre: video, gif e immagini da ...Giappone,verso governo di coalizioneSonia Bruganelli Rivela la Verità sulle Dichiarazioni di Bonolis ...La fisioterapista spezzina D’Isanto in Parlamento col suo cane guidaIl termometro della politica: "Amministratori sconfitti, e cittadini ...Ucciso in strada a 23 anni. Rissa tra due gruppi. Spuntano i primi ...Interventi del personale medico. Cade con la bici durante una gara. ...Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 20 ...Stefano Cucchi, 16 anni dalla morte. L'arresto, le botte in caserma, ...Scuola, concorsone: via alle iscrizioni. Ecco quanti sono i posti in ...Giuseppe Tanzarella: «Io candidato alle regionali con il Pd, c'era un ...Da Taranto vecchia ai disegni per Hollywood: la storia di SammarcoRischio crollo: viaggio nei ruderi del passato tra rifiuti, pericoli ...Cantieri e trasporti, i dossier di Unisalento. La rettrice Aiello ...Edilizia scolastica, l'asilo nell'ex Caserma Ederle: ma per il ...Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, ..."Ora affrontare i tanti problemi della montagna"

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Mercato bio in crescita:: "Solo nella gdo vale 4 miliardi"

Mercato bio in crescita:: "Solo nella gdo vale 4 miliardi"

LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE guadagnano terreno sia come spazi occupati che come operatori e potrebbe... ► quotidiano.net

Un tuffo speciale nell’inclusione. Con strumentazioni antibarriere

Un tuffo speciale nell’inclusione. Con strumentazioni antibarriere

Un tuffo nell’inclusione tra apnea, sogni che diventano realtà e un pizzico di coraggio. Alla pisci... ► ilgiorno.it

Calciomercato.com – Milan, Leao: "Modric vuole aiutarmi. L

Calciomercato.com – Milan, Leao: "Modric vuole aiutarmi. L'abbraccio con lui e due dediche per la doppietta"

2025-10-19 21:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Rafael Leao, attaccante del Mi... ► justcalcio.com

Scuola, concorsone: via alle iscrizioni. Ecco quanti sono i posti in Puglia

Scuola, concorsone: via alle iscrizioni. Ecco quanti sono i posti in Puglia

Via al nuovo concorsone per gli insegnanti. Poco meno di tremila i posti banditi in Puglia: 2.987 su... ► quotidianodipuglia.i

F1, GP Messico 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

F1, GP Messico 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025 che entra sempre più nel viv... ► oasport.it

Dal ponte al bar: 150 assunzioni per lavorare a bordo delle navi

Dal ponte al bar: 150 assunzioni per lavorare a bordo delle navi

UN NUOVO PIANO di assunzioni per l’inserimento di 150 addetti è in fase di attuazione da parte dell... ► quotidiano.net

Rischio crollo: viaggio nei ruderi del passato tra rifiuti, pericoli e degrado. La mappa

Rischio crollo: viaggio nei ruderi del passato tra rifiuti, pericoli e degrado. La mappa

Non solo palazzi a rischio crollo a Bari, sono tante anche le strutture abbandonate in situazione di... ► quotidianodipuglia.i

Weekend nero sulle strade. Ciclista cade e batte la testa. Ricoverato in gravi condizioni

Weekend nero sulle strade. Ciclista cade e batte la testa. Ricoverato in gravi condizioni

Strade sempre più affollate e sempre più pericolose. Complice anche la giornata di sole, a migliaia... ► ilgiorno.it

Il termometro della politica: "Amministratori sconfitti, e cittadini sempre più soli. Servono visione e identità"

Il termometro della politica: "Amministratori sconfitti, e cittadini sempre più soli. Servono visione e identità"

"A piazze piene non corrispondono urne piene. La palla alla politica". Così il segretario della Cgi... ► lanazione.it

Nadia, massacrata dall’ex. Udi: "Femminicidio efferato. L’ha lasciata morire nell’agonia"

Nadia, massacrata dall’ex. Udi: "Femminicidio efferato. L’ha lasciata morire nell’agonia"

In via del Cossa si è consumato "un femminicidio efferato. Lui l’ha lasciata morire per tre mesi ri... ► ilrestodelcarlino.it

L’alleanza tra San Donato e Bollate: "Amministrazioni più efficienti"

L’alleanza tra San Donato e Bollate: "Amministrazioni più efficienti"

Il Comune di allea con Bollate per una pubblica amministrazione più efficiente. Domani prenderà il ... ► ilgiorno.it

Battaglia sull’hub dei bus. Il Tar per ora ferma tutto

Battaglia sull’hub dei bus. Il Tar per ora ferma tutto

Una stazione per gli autobus in centro a Lecco al posto del giardino del maxi condoninio. I giudici... ► ilgiorno.it

Ucciso in strada a 23 anni. Rissa tra due gruppi. Spuntano i primi indagati. Il coltello non si trova

Ucciso in strada a 23 anni. Rissa tra due gruppi. Spuntano i primi indagati. Il coltello non si trova

L’inchiesta sull’omicidio sull’omicidio di Hekuran Curami ha messo i primi punti fermi. Ci sono a... ► lanazione.it

Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi Avati

Addio Martine Brochard da Truffaut a Pupi Avati

È morta a 81 anni Martine Brochard, attrice francese di nascita, italiana d’adozione, che da tempo s... ► quotidiano.net

Giappone,verso governo di coalizione

Giappone,verso governo di coalizione

5.01 Sarà firmato in giornata l'accordo per dare vita a un governo di coalizione in Giappone. Lo h... ► televideo.rai.it

La fisioterapista spezzina D’Isanto in Parlamento col suo cane guida

La fisioterapista spezzina D’Isanto in Parlamento col suo cane guida

In occasione della giornata nazionale del cane guida, lo scorso 16 ottobre, una nostra concittadina... ► lanazione.it

Re Carlo, con Camilla spezza una tradizione dopo 500 anni

Re Carlo, con Camilla spezza una tradizione dopo 500 anni

Re Carlo e la Regina Carmilla saranno in Vaticano il 23 ottobre 2025. Una visita di Stato molto imp... ► dilei.it

Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario

Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario

Conclusa la stagione del ciclismo su strada è ora di rivolgere l’attenzione sui Mondiali di ciclism... ► oasport.it

Spariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletani

Spariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletani

"Bonifico di 4.900 euro in uscita dal conto corrente", ma il messaggio era una truffa. Per questo, ... ► ilrestodelcarlino.it

La Cart entra in Itelyum: ora il nuovo polo di gestione rifiuti

La Cart entra in Itelyum: ora il nuovo polo di gestione rifiuti

PER LA CART, storica realtà emiliano-romagnola attiva anche nelle Marche, si apre una nuova fase: d... ► quotidiano.net

LIVE Milano Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la stagione!

LIVE Milano Modena, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE... ► oasport.it

Tanti auguri Claudio Ranieri, il video della sua più grande impresa

Tanti auguri Claudio Ranieri, il video della sua più grande impresa

Oggi compie 74 anni Claudio Ranieri, tanti auguri al tecnico testaccino e i video della sua più gra... ► tvplay.it

Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in prima TV su Sky Cinema e NOW

Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in prima TV su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA, il nuovo thriller ad alta tens... ► digital-news.it

Conduttori per i gruppi di cammino

Conduttori per i gruppi di cammino

Rimini punta sulla formazione dei conduttori di gruppi di cammino, figure ormai centrali nel diffond... ► ilrestodelcarlino.it

Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestati

Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestati

Profumi e prodotti: presi dagli scaffali e nascosti per portarli via. In totale, circa 300 euro di ... ► ilrestodelcarlino.it

Perù: tra petrolio e litio, la doppia via energetica in piena crisi politica

Perù: tra petrolio e litio, la doppia via energetica in piena crisi politica

Sullo sfondo delle proteste di piazza e delle scosse del terremoto politico recentemente avvertito... ► it.insideover.com

Atari celebra i 45 anni di Intellivision con la nuova Intellivision Sprint: nostalgia e innovazione si incontrano

Atari celebra i 45 anni di Intellivision con la nuova Intellivision Sprint: nostalgia e innovazione si incontrano

In occasione del 45° anniversario di Intellivision, Atari annuncia ufficialmente Intellivision Spri... ► gamerbrain.net

"Un sistema Pavia?. Sono rimaste solo le ossa da spolpare"

"Un sistema Pavia?. Sono rimaste solo le ossa da spolpare"

La sua carta d’identità dice Predappio, 1° dicembre 1935. Spirito di osservazione e vivacità intell... ► ilgiorno.it

Pronostico Kairat Almaty Pafos: le statistiche ci dicono come finisce

Pronostico Kairat Almaty Pafos: le statistiche ci dicono come finisce

Kairat Almaty-Pafos è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si ... ► ilveggente.it

Kafka, Dickinson, Gauguin, Wilde. Cime incomprese

Kafka, Dickinson, Gauguin, Wilde. Cime incomprese

"Cinque o sei pazzoidi (…) si sono riuniti per esporre le loro opere. Ho visto gente torcersi dalle ... ► ilfoglio.it

Giallo all’alba in centro. Donna a terra senza vita

Giallo all’alba in centro. Donna a terra senza vita

Una donna è stata trovata senza vita in strada, nel cortile interno di una palazzina in viale Vitto... ► ilrestodelcarlino.it

La pista del raid su commissione: "Ma non credo a mandanti politici"

La pista del raid su commissione: "Ma non credo a mandanti politici"

Un ventaglio di ipotesi investigative sul tappeto. Scenari, piste, su cui lavorare ma da cui non si ... ► quotidiano.net

"La Dieci di Ancona" ricordando Lorenzo

"La Dieci di Ancona" ricordando Lorenzo

La carica dei 2mila partecipanti alla sesta edizione de ‘La Dieci di Ancona – 5° Memorial Lorenzo Fa... ► ilrestodelcarlino.it

Da Taranto vecchia ai disegni per Hollywood: la storia di Sammarco

Da Taranto vecchia ai disegni per Hollywood: la storia di Sammarco

Le finestre di uno studio di animazione, in via Duomo 249 a Taranto, si aprono sui vicoli, lasciano ... ► quotidianodipuglia.i

Il Papa proclama sette nuovi santi: "Figure autentiche, non sono eroi"

Il Papa proclama sette nuovi santi: "Figure autentiche, non sono eroi"

Non sono "eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici". La precisazione è d’obb... ► quotidiano.net

Interventi del personale medico. Cade con la bici durante una gara. Ricoverato ragazzino di 15 anni

Interventi del personale medico. Cade con la bici durante una gara. Ricoverato ragazzino di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato al ’Misericordia’ in condizioni da tenere sotto osservazione per... ► lanazione.it

Ultim’ora Pio Esposito, annuncio ufficiale: Inter spiazzata

Ultim’ora Pio Esposito, annuncio ufficiale: Inter spiazzata

Francesco Pio Esposito, nell’arco di questa stagione, sta facendo parlare moltissimo di sé: e adess... ► glieroidelcalcio.com

Quando lo “scrollone“ fa bene ai mercati

Quando lo “scrollone“ fa bene ai mercati

Biocchi Ogni tanto ai mercati serve uno “scrollone“. Non per fare paura o creare panico, ma per ri... ► quotidiano.net

“Missione anti bufala”: l’app di Repubblica nelle scuole è un vero incubo

“Missione anti bufala”: l’app di Repubblica nelle scuole è un vero incubo

Roma, 17 ott — Arriva nelle scuole italiane “Missione anti-bufala”, l’app ideata da La Repubbli... ► ilprimatonazionale.i

Transizione energetica: un’alleanza al servizio delle aziende

Transizione energetica: un’alleanza al servizio delle aziende

DI FRONTE a una transizione energetica e ambientale sempre più rapida e complessa, governi, imprese... ► quotidiano.net

ARC Raiders: Guida completa alla vendita e al riciclo degli oggetti

ARC Raiders: Guida completa alla vendita e al riciclo degli oggetti

In ARC Raiders, ogni spedizione rappresenta un’occasione per accumulare materiali, risorse e oggett... ► gamerbrain.net

Gommone senza timoniere irrompe nella regata di vela

Gommone senza timoniere irrompe nella regata di vela

Un gommone impazzito semina il panico durante una regata, poi viene "domato" e la gara può andare a... ► ilrestodelcarlino.it

Search fund in Italia: il modello innovativo per le PMI

Search fund in Italia: il modello innovativo per le PMI

IN ITALIA sta prendendo piede un modello di investimento innovativo: i search fund. Nati negli Stat... ► quotidiano.net

È già Natale nell’aria. Aperto il bando per gestire eventi e animazioni

È già Natale nell’aria. Aperto il bando per gestire eventi e animazioni

’Stiamo cercando proprio te!’, con questo slogan il Comune di Forlì ha avviato il percorso di candi... ► ilrestodelcarlino.it

Un incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato al chitarrista Emmet Ray

Un incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato al chitarrista Emmet Ray

Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea proseguono oggi alle 1... ► ilrestodelcarlino.it

"I giovani non vogliono mettersi in gioco"

"I giovani non vogliono mettersi in gioco"

Matteo Missiroli, titolare di Lpe Professional Srl, storica azienda di Gambettola, attiva nella pro... ► ilrestodelcarlino.it

Più Europa, più concorrenza: un’agenda per il mercato bancario. Il caso Revolut

Più Europa, più concorrenza: un’agenda per il mercato bancario. Il caso Revolut

Per il terzo anno di fila, il governo italiano chiederà un prelievo straordinario alle banche per fi... ► ilfoglio.it

Buon onomastico Irene, oggi 20 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Buon onomastico Irene, oggi 20 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Oggi, 20 ottobre, si festeggia Sant’Irene del Portogallo. Nata a Tomar nel 635, è venerata come m... ► notizieaudaci.it

Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola

Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola

LATINA La sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 ann... ► quotidiano.net

Che Tempo Che Fa, le pagelle del 19 ottobre: Littizzetto e la frecciata alla Rai (7), Maionchi voce della verità (10)

Che Tempo Che Fa, le pagelle del 19 ottobre: Littizzetto e la frecciata alla Rai (7), Maionchi voce della verità (10)

Pupi Avati, Bruce Springsteen, Jeremy Allen White… tanti gli ospiti che si sono susseguiti, seppur ... ► dilei.it

Ritratto di una matriarca

Ritratto di una matriarca

Donne di Sicilia. Madri e figlie impilate come matrioske. In attesa, chissà, che venga il loro turno... ► ilfoglio.it

Pioggia di richieste per gli orti: "Il regolamento sarà condiviso"

Pioggia di richieste per gli orti: "Il regolamento sarà condiviso"

Orti urbani, le domande d’assegnazione piovono, serve un nuovo regolamento. Per gli ortisti un per... ► ilgiorno.it

Mutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienza

Mutui green: tassi più bassi per case ad alta efficienza

NELLA MAGGIOR PARTE dei casi l’acquisto di una casa comporta, dato il notevole esborso finanziario,... ► quotidiano.net

La crisi di Conerobus: "A scuola sempre in ritardo. I ragazzi sono penalizzati"

La crisi di Conerobus: "A scuola sempre in ritardo. I ragazzi sono penalizzati"

Quando va bene è un ritardo breve che finisce annotato sul registro di classe, quando va male il ri... ► ilrestodelcarlino.it

La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"

La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"

"La cosa più bella è essere sé stessi, senza bisogno di effetti speciali". Con queste parole, pronu... ► quotidiano.net

Aziende sostenibili e circolarità per il futuro del pianeta

Aziende sostenibili e circolarità per il futuro del pianeta

IL FUTURO NON SI ATTENDE, si costruisce. È l’impegno che Confartigianato dedica a realizzare una tr... ► quotidiano.net

Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025: “Insegnami il rispetto”

Preghiera del mattino del 20 Ottobre 2025: “Insegnami il rispetto”

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella ... ► lalucedimaria.it

Guida TV Sky e NOW 19 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, GialappaShow, My Mom Jayne

Guida TV Sky e NOW 19 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, GialappaShow, My Mom Jayne

GUIDA TV SKY / NOW | 19 - 25 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW ... ► digital-news.it

"Vorremmo assumere almeno due lavoratori"

"Vorremmo assumere almeno due lavoratori"

Marina Boschetti, impiegata amministrativa nell’azienda di famiglia, la ‘Prefabbricati CBG’ di Gatt... ► ilrestodelcarlino.it

Piscina comunale, svolta green. L’investimento è di 650mila euro

Piscina comunale, svolta green. L’investimento è di 650mila euro

"È un investimento sul futuro. Grazie a questo intervento da 650mila euro complessivi, oggi la pisc... ► ilgiorno.it

Sanitari aggrediti al pronto soccorso

Sanitari aggrediti al pronto soccorso

Attimi di tensione sabato sera al pronto soccorso di Imola, dove un uomo ha aggredito il personale ... ► ilrestodelcarlino.it

L’emergenza Aziende senza manodopera

L’emergenza Aziende senza manodopera

L’emergenza si chiama ‘mancanza di manodopera specializzata’ ed è arrivata a minacciare la stessa s... ► ilrestodelcarlino.it