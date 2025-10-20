Bolivia Rodrigo Paz nuovo presidente Fine di 20 anni di socialismo

È Rodrigo Paz il nuovo presidente della Bolivia: centrista con idee conservatrici ha vinto al ballottaggio. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Bolivia, Rodrigo Paz nuovo presidente. Fine di 20 anni di socialismo

Leggi anche questi approfondimenti

Bolivia, il presidente eletto Rodrigo Paz: "Riaprirò il Paese al mondo". Il segretario di Stato Usa, Rubio: archiviati 20 anni di "cattiva gestione" della Bolivia da parte di governi di sinistra #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#RodrigoPaz vince le elezioni presidenziali in #Bolivia - X Vai su X

Rodrigo Paz vince il ballottaggio: è lui il nuovo presidente della Bolivia - Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia, il senatore centrista ha infatti vinto il ballottaggio con il 54,54% dei voti. notizie.it scrive

In Bolivia dopo 20 anni vince il centrodestra: Rodrigo Paz è presidente. Gli auguri di Trump - destra, è stato eletto nuovo presidente della Bolivia. Come scrive iltempo.it

Rodrigo Paz eletto nuovo presidente della Bolivia - Rodrigo Paz, candidato centrista del Partito Cristiano Democratico, ha vinto il ballottaggio presidenziale con oltre il 50% dei voti, superando Jorge Quiroga e ponendo fine a due decenni di governi so ... Riporta tg24.sky.it