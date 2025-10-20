Bolivia Pereira è il nuovo presidente
2.41 Rodrigo Paz Pereira, senatore del Partito Democratico Cristiano (PDC), è il nuovo presidente della Bolivia. Ha sconfitto al ballottaggio l'ex presidente conservatore Jorge "Tuto" Quiroga. Secondo i dati ufficiali preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale, Paz ha ottenuto il 54,53% dei voti, mentre Quiroga il 45,47%.Questa vittoria segna una svolta politica significativa, ponendo fine a due decenni di governo del Movimento al Socialismo (MAS) di Evo Morales. Pereira entrerà in carica l'8 novembre 2025. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
