Bolivia il centrodestra di Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali dopo 20 anni di socialismo | 54,6% di voti contro il 45,4% del rivale Quiroga
Al grido di "Comunismo per tutti", il 58enne Rodrigo Paz ha promesso una politica di ripresa dalla crisi economica decennale in cui si trova il paese: investimenti pubblici, tagli fiscali, decentralizzazione Il 58enne Rodrigo Paz è il nuovo volto politico della Bolivia. Oggi, nel Paese del Su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Stampa. . La Bolivia vira a destra, dopo 20 anni di socialismo. È stato eletto un presidente di centrodestra, il senatore Rodrigo Paz. «Stiamo riconquistando il nostro posto sulla scena internazionale», ha detto Paz dopo la vittoria elettorale, aggiungendo di a - facebook.com Vai su Facebook
«Capitalismo per tutti» Chi è Rodrigo Paz Pereira, il nuovo presidente di centrodestra della Bolivia https://linkiesta.it/2025/10/chi-e-rodrigo-paz-pereira-presidente-bolivia/… via @Linkiesta - X Vai su X
In Bolivia dopo 20 anni vince il centrodestra: Rodrigo Paz è presidente. Gli auguri di Trump - destra, è stato eletto nuovo presidente della Bolivia. iltempo.it scrive
Bolivia, il senatore Rodrigo Paz vince le presidenziali - Stando ai risultati diffusi dalla Corte elettorale, il candidato del Partito democratico crist ... Come scrive askanews.it
Rodrigo Paz ha vinto le presidenziali in Bolivia - Al secondo turno delle elezioni di domenica 19 ottobre ha ottenuto il 54,5 per cento dei voti contro Jorge Quiroga ... Secondo ilpost.it