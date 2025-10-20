Bolivia il centrodestra di Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali dopo 20 anni di socialismo | 54,6% di voti contro il 45,4% del rivale Quiroga

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al grido di "Comunismo per tutti", il 58enne Rodrigo Paz ha promesso una politica di ripresa dalla crisi economica decennale in cui si trova il paese: investimenti pubblici, tagli fiscali, decentralizzazione Il 58enne Rodrigo Paz è il nuovo volto politico della Bolivia. Oggi, nel Paese del Su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bolivia il centrodestra di rodrigo paz vince le elezioni presidenziali dopo 20 anni di socialismo 546 di voti contro il 454 del rivale quiroga

© Ilgiornaleditalia.it - Bolivia, il centrodestra di Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali dopo 20 anni di socialismo: 54,6% di voti contro il 45,4% del rivale Quiroga

Contenuti che potrebbero interessarti

bolivia centrodestra rodrigo pazIn Bolivia dopo 20 anni vince il centrodestra: Rodrigo Paz è presidente. Gli auguri di Trump - destra, è stato eletto nuovo presidente della Bolivia. iltempo.it scrive

bolivia centrodestra rodrigo pazBolivia, il senatore Rodrigo Paz vince le presidenziali - Stando ai risultati diffusi dalla Corte elettorale, il candidato del Partito democratico crist ... Come scrive askanews.it

bolivia centrodestra rodrigo pazRodrigo Paz ha vinto le presidenziali in Bolivia - Al secondo turno delle elezioni di domenica 19 ottobre ha ottenuto il 54,5 per cento dei voti contro Jorge Quiroga ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Bolivia Centrodestra Rodrigo Paz