Bolivia eletto presidente di centrodestra Paz | finiscono 20 anni di socialismo

(Adnkronos) – In Bolivia è stato eletto un presidente di centrodestra, il senatore Rodrigo Paz, mettendo fine a vent'anni di socialismo. Lo ha reso noto il Tribunale elettorale supremo spiegando che con il 97,8 percento delle schede scrutinate, Paz ha ottenuto il 54,6 per cento dei voti contro il 45,4 per cento del suo rivale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Bolivia, Paz è eletto presidente: ora Trump ha un nuovo alleato per contrastare la Cina sul litio - Ora sul fronte geopolitico e della corsa all'ambito metallo cambia tutto: La Paz trattava solo con Mosca e Pechi ... Secondo firstonline.info

Rodrigo Paz ha vinto le presidenziali in Bolivia - Al secondo turno delle elezioni di domenica 19 ottobre ha ottenuto il 54,5 per cento dei voti contro Jorge Quiroga ... Si legge su ilpost.it

Bolivia, Rodrigo Paz vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti, l'esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il ... Secondo tg24.sky.it