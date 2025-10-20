Boeing 747 va fuori pista e colpisce veicolo si spezza in due e finisce in mare | 2 morti a Hong Kong

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaventose le immagini dell’incidente all'aeroporto di Hong Kong dove un aereo cargo della compagnia Emirates SkyCargo è uscito di pista a forte velocità travolgendo un veicolo di servizio e uccidendo i due uomini a bordo prima di finire la sua corsa in mare spezzato in due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

boeing 747 fuori pistaAereo cargo esce di pista in fase d'atterraggio e finisce in mare: due morti - Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e ... Come scrive ilmattino.it

boeing 747 fuori pistaL'aereo cargo tranciato a metà adagiato sull'acqua all'aeroporto di Hong Kong - Un aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Hong Kong. Come scrive msn.com

boeing 747 fuori pistaHong Kong, aereo cargo fuori pista in fase di atterraggio: due morti - L'incidente nella notte allo scalo internazionale che è stato chiuso al traffico aereo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Boeing 747 Fuori Pista