Boeing 747 va fuori pista e colpisce veicolo si spezza in due e finisce in mare | 2 morti a Hong Kong

Spaventose le immagini dell’incidente all'aeroporto di Hong Kong dove un aereo cargo della compagnia Emirates SkyCargo è uscito di pista a forte velocità travolgendo un veicolo di servizio e uccidendo i due uomini a bordo prima di finire la sua corsa in mare spezzato in due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

