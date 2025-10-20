Boeing 747 cargo esce di pista | un morto

1.27 Un aereo cargo Emirates SkyCargo un Boeing 747-400 proveniente da Dubai, è uscito di pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Hong Kong, colpendo un veicolo del servizio di terra e terminando parzialmente in mare. Secondo le autorità, una persona è morta, una è rimasta ferita e un'altra risulta dispersa, mentre i quattro membri dell'equipaggio sono illesi. L'incidente ha provocato la temporanea chiusura della pista nord per le operazioni di soccorso. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

