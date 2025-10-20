Boeing 737 Max colpito in volo da oggetto non identificato danni e pilota ferito | le ipotesi sulle cause
Il 16 ottobre, mentre era in volo tra Denver e Los Angeles, un Boeing 737 Max della United Airlines è stato colpito da qualcosa a circa 11.000 metri di quota. L'oggetto non identificato ha provocato danni al parabrezza e alla fusoliera, mentre le schegge di vetro hanno ferito il comandante. Le ipotesi sull'anomalo incidente aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
