Boato improvviso è caduto dal cielo | misterioso oggetto precipita dal nulla
– Un bagliore improvviso nel cielo, poi il boato. Nel cuore rosso del deserto australiano, vicino a Newman, alcuni minatori hanno visto un oggetto metallico avvolto dalle fiamme precipitare sulla terra polverosa. Nessuno ha capito subito di cosa si trattasse. L’aria sapeva di bruciato e di metallo fuso, e in pochi minuti la zona si è riempita di curiosi e forze dell’ordine. Sembrava la scena di un film di fantascienza, e sui social, naturalmente, si è subito gridato all’ “oggetto non identificato”. Ma l’enigma del cilindro caduto dal cielo ha presto trovato una spiegazione più concreta e decisamente più terrestre. 🔗 Leggi su Tvzap.it
