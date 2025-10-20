Bluesky la Casa Bianca prova a trollare gli utenti senza riuscirci

Wired.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli account legati all’amministrazione Trump compaiono su Bluesky per alimentare litigi e battibecchi, ma ottengono solo migliaia di blocchi e segnalazioni. 🔗 Leggi su Wired.it

